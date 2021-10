La plateforme Amazon va ouvrir le 4 novembre à Fontaine dans le Territoire de Belfort

L'entrepôt d'Amazon, dite "agence de livraison du dernier kilomètre" va réceptionner et livrer son premier colis le 4 novembre apprend ce mardi France Bleu Belfort Montbéliard. Au plus fort de l'activité, le groupe prévoit ainsi l'envoi de plusieurs dizaines de milliers de colis chaque jour.

L'annonce officielle avait été faite en mai dernier : une plateforme logistique d'Amazon serait installée dans le Territoire de Belfort, à Fontaine, courant de l'automne. Le chantier n'aura pas eu de retard, puisque cette "agence de livraison du dernier kilomètre" sera prête dès le 4 novembre prochain révèle ce mardi France Bleu Belfort Montbéliard. Aujourd'hui, une cinquantaine de personnes ont été recrutées en CDI, une trentaine doivent encore l'être assure Amazon. La plateforme doit employer également, via des entreprises partenaires de livraison, 230 autres personnes. Un chiffre que n'était pas encore en mesure de confirmer ce mardi le géant américain du commerce en ligne.

L'agence du dernier kilomètre : un travail de tri et de logistique

Une cinquantaine de salariés, des agents de tri et des chefs d'équipes, recrutés par la plateforme, sont actuellement formés en Alsace et en Moselle précise le groupe Amazon. Leur rôle, dès le 4 novembre, se résume en deux étapes. La première est de réceptionner et de trier les colis envoyés par les centres de distribution. Mais aucun carton ni aucun produit ne sera stocké sur place, car l'objectif principal est de livrer au plus vite.

En effet, la deuxième étape est de renvoyer tous les produits le jour même aux différents clients du groupe, dans un rayon moyen de 70 kilomètres aux alentours de Fontaine. A pleine cadence, le site réceptionnera plusieurs dizaines de milliers de colis chaque jour, à répartir entre les livreurs. Ces derniers ne sont pas des salariés du groupe américain, mais des employés de différentes entreprises partenaires.

Des recrutements encore en cours

Le groupe Amazon, affirmait en mai dernier recruter 80 personnes en CDI et avoir l'engagement par des entreprises de livraison partenaires, de générer l'embauche de 230 agents pour livrer les clients sur Belfort et sa région. Si le géant du commerce en ligne confirme à France Bleu Belfort Montbéliard le recrutement prochain d'une trentaine d'autres personnes "d'ici à ce que le site atteigne sa pleine cadence", en revanche, le groupe n'était pas en mesure ce mardi de préciser le nombre de personnes embauchées à la livraison via ses entreprises partenaires : "ils continueront de recrutement progressivement - comme le groupe Amazon".

à lire aussi Amazon à Fontaine : ce que disent les opposants au projet

à lire aussi Amazon à Belfort, c'est fait