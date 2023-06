La plateforme de livraison de repas et de courses à domicile Uber Eats arrive à Château-Gontier-sur-Mayenne

Uber Eats, l’application de livraison de repas et de courses à domicile, arrive à Château-Gontier-sur-Mayenne. La célèbre plateforme est déjà présente à Laval depuis l'automne 2019 et à Mayenne depuis l'été 2021. Ce nouveau service est donc disponible dans la deuxième plus grande agglomération du département où sept restaurants sont partenaires : Ali Baba Kebab, Antalya Kebab, Bazouges - Pizza, Hattori Sushi, La Mie Câline, La Pause, Number One.

"Le lancement de notre activité va ainsi permettre aux Castrogontériens d’avoir accès à une diversité de cuisines en livraison et à emporter et aux restaurateurs d’accroître leur activité ainsi que leur visibilité. Ces prochaines semaines seront consacrées à l’élaboration de nouveaux partenariats avec des restaurants et à l’extension de notre zone de livraison dans le cœur du département de la Mayenne" explique, dans un communiqué, le responsable d’Uber Eats en Mayenne.

Uber Eats permet de se faire livrer les plats et les produits du quotidien en moyenne en moins de 30 minutes, 7 jours sur 7 sans minimum de commande.