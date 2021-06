La plateforme de livraison de repas Sacré Armand arrive à Laval

Nous sommes de plus en plus nombreux à faire nos courses alimentaires en ligne. Et nous adorons nous faire livrer. Une nouvelle plateforme de livraison de repas arrive à Laval : Sacré Armand. Il s'agit d'une franchise, gérée ici, par deux Mayennais, Stéphane Poirier et Sacha Tartas. Particularité : des livraisons jusqu'à 15 km à partir de 2,90 euros de commande et des repas confectionnés par des artisans locaux, bouchers, cavistes, épiciers etc... via le site de Sacré Armand.

Sacré Armand cherche des commerçants

Sacré Armand a déjà trouvé bon nombre de partenaires locaux pour travailler avec lui, la Casa del Sol, Temple Mousse, O'Regans, Cheesecakes de Mathilde... mais la plateforme en cherche davantage. Pour le commerçant, pas de frais d'abonnement, les commandes sont transmises par SMS, appels téléphoniques et surtout, si besoin, le désabonnement se fait immédiatement et sans frais. Ce que veulent les deux associés, c'est promouvoir et soutenir les restaurateurs et commerces de bouche indépendants et défendant le "bon manger".

Sacré Armand - Sacha Tartas

Sacré Armand recrute des livreurs

Les livreurs ne seront pas salariés dans un premier temps. Ils travailleront sous un statut d'auto-entrepreneur. Il feront moins d'heures que sur d'autres plateformes, avec "des horaires groupés qui leur garantiront une meilleure rémunération", promet Sacha Tartas. Les candidats peuvent se rendre sur le site de Sacré Armand dès maintenant, pour tout renseignement.