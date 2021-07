La plateforme de livraison Deliveroo arrive à Guéret en septembre

Deliveroo n'existait pas en Creuse, mais l'entreprise veut agrandir sa zone de service et s'implanter dans des zones plus rurales. Elle arrive à Guéret au mois de septembre.

Deliveroo arrive à Guéret à la mi-septembre. L'entreprise, spécialisée dans la livraison de repas, existe depuis 2015 en France, mais elle ne fonctionne principalement que dans des villes moyennes et grandes. Les plus petites communes n'étaient jusqu'à présent pas desservies.

Pour l'instant, Deliveroo est dans la phase de démarchage : elle communique sous forme de publications sponsorisées sur les réseaux sociaux et elle invite celles et ceux qui souhaitent devenir "livreurs-partenaires" (autrement dit, sous un statut indépendant et non pas comme salarié) ainsi que les restaurateurs intéressés à se manifester via des formulaires sur son site internet.

"Il y a d'abord les restaurateurs qui vont entendre parler de l'arrivée de Deliveroo, qui nous connaissent, qui savent comment on fonctionne, explique Damien Stéffan, porte-parole de la marque. Et puis, il y a des restaurateurs que notre équipe commerciale a identifié comme étant potentiellement intéressants pour nous et pour nos clients. Nous allons les démarcher, les approcher, leur demander s'ils veulent travailler avec nous. C'est un travail qui a commencé en juillet et qui prend quelques semaines." L'application mobile vise aussi les épiceries et les commerces de bouche, comme les traiteurs et les cavistes, pour un service de livraison de courses.

Damien Steffan, porte-parole de Deliveroo France Copier

À la rentrée, Deliveroo veut se diversifier sur le plan géographique, en s'implantant dans des villes entre 10.000 et 20.000 habitants. Guéret fait partie d'une liste d'une quarantaine de communes dans lesquelles la plateforme va devenir disponible à la rentrée. L'entreprise estime qu'entre dix et vingt restaurants et épiceries partenaires sont nécessaires pour lancer son service, un chiffre qu'elle pense atteindre, selon ses études de marché. "C'est un test, mais nous ne nous lançons pas à l'aveuglette, assure Damien Stéffan. Nous avons analysé le secteur de la restauration et nous sommes assez confiant dans le fait que ce sera un test concluant."