La plateforme de livraison Deliveroo arrive à Périgueux "d'ici la fin de l'année"

"Cette fois c'est pour de bon", sourit Damien Steffan. L'arrivée de l'application de livraison de repas à domicile Deliveroo à Périgueux, plusieurs fois annoncée, avait été plusieurs fois reportée. Le porte-parole de l'entreprise britannique était l'invité de La Nouvelle Eco sur France Bleu Périgord ce mercredi matin. Il annonce que le service sera lancé à Périgueux "d'ici la fin de l'année 2021".

La plateforme livrera sur Périgueux, Boulazac et Marsac

"En 2020, on avait des projets d'expansion dans de plus petites agglomérations, ces plans avaient été bousculés par la pandémie mais cette fois c'est la bonne", explique Damien Steffan : "On peut tabler dans un premier temps sur 10 à 15 restaurants et autant de livreurs partenaires indépendants. Après, on pourra augmenter en fonction de la demande". L'appli livrera sur Périgueux, Marsac et Boulazac.

On peut tabler dans un premier temps sur 10 à 15 restaurants et autant de livreurs

Entretemps, l'application Uber Eats, présente depuis deux ans à Périgueux et Bergerac, a eu le temps de se constituer une clientèle. Mais "la concurrence est bonne", assure le porte-parole de Deliveroo : "Périgueux est largement assez grand pour avoir deux services de livraisons". L'appli s'est déjà lancée à Guéret en septembre, une ville bien plus petite que Périgueux. Et Bergerac, c'est pour bientôt? L'entreprise dit y réfléchir sérieusement.

Livreur, ça paie... aux heures de pointe

La plateforme a lancé une campagne de recrutement de livreurs sur les réseaux sociaux. Les conditions de travail des livreurs, des indépendants rémunérés en contrat de prestation de service, sont très critiquées pour leur faible protection: "Vous vous engagez le nombre d'heures que vous souhaitez", se défend Damien Steffan. "Si vous travaillez sur les créneaux porteurs que sont ceux de la restauration, le midi et le soir, et le vendredi-samedi-dimanche, vous pouvez gagner bien plus que le SMIC horaire".

Trois anciens dirigeants de Deliveroo et la plateforme sont poursuivis en justice pour travail dissimulé, pour avoir employé sous statut d'indépendant des milliers de livreurs qui auraient du être salariés. Un procès aura lieu en 2022.