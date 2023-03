La plateforme iséroise Dazzler veut devenir le "Uber" du recrutement

Dazzler est une plateforme de recrutement : à qui vous adressez-vous ?

Elisabeth Marques, fondatrice de Dazzler.fr - Dazzler s’adresse absolument à toutes les entreprises côté client : de la petite structure, par exemple un commerce, un restaurant, un artisan, à la très grande entreprise.

Qui peut être recruteur ? Est-ce que tout le monde peut être recruteur ?

Pour nous un "dazz matcher" (recruteur, ndlr), c’est une personne qui a des capacités professionnelles et des compétences professionnelles dans le recrutement. Donc une personne qui, soit par son expérience professionnelle a été ou est amené à effectuer du recrutement - donc il y a déjà cette compétence acquise, ou bien ça peut également être des étudiants en alternance ou des étudiants dans un parcours normal.

Qu'est-ce que touche le recruteur et qu'est-ce que paie l'entreprise qui a un besoin de recrutement et qui vous contacte ?

Alors toute facturation n'est déclenchée qu'en cas de succès. C'est-à-dire que le "dazz matcher", lorsque l'entreprise valide une candidature, c'est-à-dire quand il y a une embauche, (le recruteur) va percevoir 1000€, quel que soit le poste Et pour l'entreprise la facture sera toujours la même : 2900€ hors taxe, quelle que soit la personne recruté, le salaire ou le poste.

Peut-on parler "d'ubérisation" du recrutement ?

On peut complètement parler d'ubérisation du recrutement. On est sur le même fonctionnement que Uber c’est-à-dire qu'on a des personnes qui vont créer une activité d’auto-entreprise à côté d’une d’une formation qu'ils sont en train de suivre (pour les étudiants) ou bien à côté d’une activité salariée, il y a aussi des recruteurs indépendants qui viennent et qui mettent leurs compétences au service des entreprises qui recrutent. Donc on est dans l'Ubérisation pourquoi ? Parce qu'il n’y a pas du tout d’obligation de temps passé sur la plateforme par rapport aux "dazz matchers", donc ils allouent le temps, les moyens qu'ils ont envie d'allouer.

Quelles sont vos objectifs en en termes de recrutements ?

Les objectifs en termes de recrutement, je dirais que ce serait déjà d’arriver à faire 10 recrutements réussis par mois. Et à terme ce serait de faire partie intégrante d’un réflexe qu’aurait les entreprises lors de la diffusion de leurs offres.