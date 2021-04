La plateforme "Mon job en Savoie" est lancée avec 10 000 offres d'emploi

Pour soutenir les jeunes dans leur recherche d'emploi, en pleine crise, le département de la Savoie vient de lancer la plateforme "Mon Job en Savoie". Elle recense plus de 10 000 offres d'emploi et de stage dans tout type de secteurs.

Plus de 10.000 offres d'emploi et stages en un seul et même site. C'est ce que propose la plateforme "Mon job en Savoie", lancée en avril par le département de la Savoie.

L'objectif est de rassembler en un même endroit toutes les offres proposées par des "agrégateurs" comme Pôle Emploi, Indeed, Google for Job, et ainsi d'aider les jeunes, notamment les 16-25 ans, à s'insérer dans le monde du travail malgré la crise que traverse actuellement le pays. Régis Gautheron, cofondateur de la plateforme et chargé d'affaire RH sur l'antenne Savoie de l'Agence Economique Régionale, présente le site.

France Bleu Pays de Savoie : Comment fonctionne la plateforme "Mon job en Savoie" ?

Régis Gautheron : On ne peut pas faire plus simple. Vous taper "jobsavoie.com" puis vous vous laissez guider. Vous descendez et on va vous proposer des boutons : contrats en CDD, en CDI, stages, contrats en alternance, jobs d'étudiant, jobs d'été... enfin des mots clés. Vous avez juste à cliquer dessus et voir les offres qui sont proposées.

Comment m'y prendre par exemple si je cherche un CDI dans la restauration ?

Vous faites d'abord "je cherche un CDI" puis le site va rajouter dans un champ de recherche "cuisinier, restauration..." et derrière le système va lui comptabiliser le nombre d'offres.

Peut-on trouver tout type d'offres et dans tous les secteurs ?

Exactement. On a juste "customiser" le site sur la partie département et contrats pour être le plus proche de mots clés ou choses liées aux jeunes. Après, si le jeune veut sélectionner plus précisément un métier ou un poste, il peut tout à fait le faire.

On a tout calibré pour que cela soit partout en Savoie. En plus, Google for Job peut vous géolocaliser avec votre téléphone donc si vous taper par exemple Albertville, il va vous proposer les offres les plus proches d'Albertville.

On le sait, la période est parfois compliqué pour trouver un travail. Pouvez-vous nous assurer qu'il y aura suffisamment des offres ?

Oui car il y a énormément d'offres en réalité. J'accompagne des entreprises et je peux vous dire qu'elles n'arrivent pas à recruter. Je vais être très clair, cette semaine j'ai 5 rendez-vous avec des employeurs qui ne parviennent pas à embaucher.

Comment est-ce possible ? Un manque de communication ?

Beaucoup des métiers ne sont pas valorisés. Sur la plateforme, vous avez des postes d'électricien, de plombier, d'opérateur en fabrication ou d'industrie en maintenance. Ces métiers ne font pas forcément rêver beaucoup de jeunes alors qu'il y a énormément de demandes.

Sentez-vous que ces jeunes au quotidien ont des difficultés pour aller vers un employeur ? Ne savent-ils pas forcément comment s'y prendre ?

Oui mais ce qui est étonnant c'est que les ressources ne manquent pas. Par exemple, sur la plateforme vous avez un partenaire qui s'appelle Wizbii et qui propose des aides pour savoir comment faire son CV, comment se présenter auprès d'un employeur, réaliser un rapport de stage...

On peut citer également la mission locale, qui fait un travail autour de l'accompagnement des jeunes, Pôle Emploi... Il existe plein de structures mais on ne sait pas forcément où aller.