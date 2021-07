La pluie complique la tâche des paludiers de Guérande

Les marais salants s'étalent à perte de vue à Guérande. Les eaux de différentes couleurs déroulent un paysage plat, au milieu se trouve Tanguy Menoret, paludier depuis 2013. Sous sa casquette jaune, il a le sourire, pourtant depuis trois semaines il n'a pas récolté de sel. "On a commencé des travaux qu'on fait à l'automne d'habitude", raconte-t-il.

Au milieu des salines, le paludier veille que l'eau ne s'accumule pas trop dans les bacs. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Fin avril on était quasiment à quelques jour de faire du sel et là patatra, la pluie est arrivée", raconte Tanguy Menoret. "Dès qu'il y a un apport d'eau douce, notre eau est diluée, et il faut attendre que le processus reprenne", ajoute-t-il. Le paludier parle de la cristallisation du sel, pour cela deux éléments sont très importants, le vent et le soleil combinés. Mais depuis quelques temps déjà ces deux éléments ensemble se font rare sur Guérande.

Tout est dans le niveau d'eau

Alors, les avocettes reprennent le terrain pendant que les paludiers s'occupent autrement. Seulement à l'œil, le paludier remarque qu'il y a un centimètre d'eau en trop dans ses œillets. les mesures sont si précises qu'il connait exactement le niveau nécessaire pour espérer voir une cristallisation du sel.

Gilles Dessomme rejoint Tanguy Menoret, ils vont vérifier les surverses à deux. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Des bacs composés avec de l'argile qui permettent de retenir l'eau. pour Tanguy Menoret, l'objectif principal est "d'attendre que l'eau venue du ciel, retourne vers le celui-ci en s'évaporant". Tanguy Dessomme, est un des collègues de Tanguy sur cette zone. il vient vérifier les surverses. Des tuyaux à ouvrir et fermer selon les niveaux d'eau et donc les intempéries. Ils servant à "avoir un niveau maximum de trop plein et comme ça si l'eau passe au-dessus, elle est évacuée", détaille-t-il.

Soleil et vent

La pluie pousse les paludiers à multiplier les déplacements dans les salines pour contrôler les niveaux d'eau. À chaque nouvelle averse, le dilemme se pose de pomper toute l'eau ou d'attendre l'évaporation du trop plein. Une autre difficulté pour cette gestion si précise des fluides dans les marais.

Le paludier s'occupe d'enlever une des surverses pour que l'eau en trop puisse s'écouler. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"On devrait quand même aller sur du mieux", espère Tanguy Menoret quand on parle de la météo. Les deux paludiers reprennent leur chantier de remise en fonction d'anciennes salines, sans savoir quand ils pourront de nouveau récolter du sel.