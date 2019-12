La pluie ne fait pas reculer les opposants à la réforme des retraites dans la Manche

Il pleuvait des cordes et le vent s'est invité dans le cortège en ce jeudi après-midi à Cherbourg, mais peu importe, les opposants les plus convaincus à la réforme des retraites proposée par le gouvernement étaient au rendez-vous devant la gare, pour le départ du cortège, direction la mairie. Environ 500 personnes ont participé à cette marche qui faisait suite à une réunion publique organisée par l'intersyndicale en milieu de matinée, pour permettre à tous ceux qui le souhaitaient, de prendre la parole et de s'exprimer sur la suite à donner au mouvement.

Sous les parapluies et les capuches, la détermination ne faiblit pas du côté des syndicats. © Radio France - Benoît Martin

Si les syndicats appellent à la grève massive et à la mobilisation dans la rue mardi 17 décembre, plusieurs manifestants, non syndiqués, ont insisté sur la nécessité de trouver d'autres modes d'action pour mobiliser plus de monde et contraindre le gouvernement à abandonner le projet. Parmi les pistes évoquées, celle de blocages visant à perturber l'économie.

Environ 150 personnes ont pris part à la réunion publique organisée par l'intersyndicale pour échanger sur la réforme et préparer la suite du mouvement. © Radio France - Benoît Martin

Pour les syndicats, la grève dans les entreprises reste le premier moyen d'impacter l'économie en ralentissant la production. Des syndicats qui appellent aussi à un rassemblement samedi matin à 11 heures devant le centre commercial Les Eléis, à Cherbourg.