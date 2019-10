La plus grande bibliothèque municipale de Marseille infestée de punaises de lit

Marseille, France

L'Alcazar n'ouvrira pas ses portes avant le 11 octobre. La grande bibliothèque de Marseille est confrontée à une invasion de punaises de lit. Les insectes ont d'abord été repérés au 3e étage du bâtiment où les fonds patrimoniaux sont installés. Des documents sensibles, parfois rares. La municipalité ne sait pas comment s'y prendre. Quel produit utiliser. Elle a demandé conseil auprès de spécialistes à Paris. Des ce vendredi, les services municipaux vont faire appel à des chiens renifleurs capables de détecter les punaises. Cela permettra d'évaluer la contamination.

Un appel aux abonnés à ramener les livres

En attendant, le public ne peut plus être accueillie dans la bibliothèque. Le personnel continue d'y travailler. Même si, un des syndicats évoque un éventuel "droit de retrait" en estimant que le principe de précaution doit s'appliquer. Reste aussi à savoir comment ces insectes sont arrivés là. La ville demande aux abonnés qui ont emprunté des livres de les rendre le plus vite possible pour qu'ils soient traités.