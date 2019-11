La plus grande salle de réalité virtuelle de France ouvre ses portes à Bourgoin-Jallieu

Ce samedi 9 novembre, la plus plus grande salle de réalité virtuelle de France ouvre ses portes à Bourgoin-Jallieu (Isère). Un bâtiment situé en plein centre-ville, va permettre aux joueurs de s'amuser seul ou à plusieurs.

"Un peu de folie, beaucoup de passion et un vrai gros délire", voilà la réponse de Christophe Carron quand on lui demande pourquoi une salle de réalité virtuelle de 1100 mètres carrés à Bourgoin-Jallieu (Isère). Elle ouvre ses portes ce samedi 9 novembre avenue du Professeur-Tixier. En tout, 23 postes de jeu seront disponibles ainsi que deux salles de 400 mètres carrés pour jouer à plusieurs.

Multiwolrd, la plus grande salle de réalité virtuelle en France est à Bourgoin-Jallieu © Radio France - Nina Valette

Ce tout nouvel espace est divisé en trois parties. La première, pour vous permet de patienter et de payer votre entrée. Comme pour un Escape game (jeu d'évasion grandeur nature), les tarifs sont à la partie. Il faut compter entre cinq et 32 euros selon les salles.

Dans la deuxième salle, 23 postes de jeu sont à votre disposition. Chacun joueur est équipé d’un écran, d’un casque de réalité virtuelle relié à un ordinateur avec un câble et de manette pour jouer. A partir de là, un "maître du jeu", active le monde qui vous intéresse et la partie peut commencer.

Sur certains postes, vous pouvez jouer jusqu'à quatre joueurs ! © Radio France - Nina Valette

"Nous avons appelé la salle ‘Multiworld’ parce qu’il y a diffèrent monde. Vous pouvez jouer sur un bateau, et en un clic, tuer des zombies dans un métro", raconte Christophe Carron le propriétaire des lieux. Sur votre tête, vous aurez des casques vous permettant de voir une ville, un décors, mais aussi les autres joueurs si vous jouez a plusieurs. _"_Nous avons pris du matériel de qualité pour nos joueurs. Chaque casque coûte plus de 1000 euros. Et nous avons fait attention de ne pas prendre de jeux qui donnent le mal de mer. C’est souvent le reproche que les joueurs font à la réalité virtuelle", précise le berjalien.

Cette salle de réalité virtuelle dispose de deux pièces de 200m² pour les parties a plusieurs. Les joueurs enfilent un sac, avec un ordinateur, pour pouvoir circuler facilement. © Radio France - Nina Valette

Dans la troisième salle, vous pourrez cette fois vous déplacer. "Grace à un sac à dos qui intègre l’ordinateur, vous pouvez jouer sur les 200 mètres carrés de la pièce", explique Lucas le gérant de la salle. Un dispositif qui permet, contrairement au poste de jeu de la deuxième salle, d’être totalement libre de ses mouvements. "Sur les 23 postes de jeu, la zone est limité à trois mètres carrés autour du joueur. C’est suffisant pour ce genre de jeu. Vous pouvez vous baisser, sauter, frapper les ennemis, mais pas courir. Dans les deux salles de 200 mètres carrés, _vous allez transpirer_", s’amuse Christophe Carron.