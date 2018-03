Des oiseaux, des papillons, des reptiles ; une cascade, une montagne et un lagon… les promoteurs de ce projet promettent une immersion totale, pas un musée, racontent Cédric Guérin, qui porte cette idée depuis 7 ans et Nicolas Fourcroy, l'un de ses associés :

Ça va être la plus grande serre tropicale du monde . Ce que les gens ne pourraient peut-être jamais expérimenter, dans un voyage lointain, parce que c'est cher, ils pourront le faire ici, pour le prix d'une sortie en famille au cinéma.

Avec 26 degrés en permanence, et des centaines d'espèces de poissons, d'oiseaux et de papillons, Tropicalia promet du dépaysement.

L'un des moments fort ce sera de passer sous une immense cascade de 25 m de hauteur ; les visiteurs seront émerveillés de se retrouver parmi 8.000 papillons, avec des oiseaux nectarivores, un lagon reconstitué, et un bassin avec des caïmans. Toute la thématique du tropical sera développée .

Ce projet, qui mobilise 50 millions d'euros d'investissement, devrait attirer 500.000 visiteurs par an, soit un peu moins que Nausicaa aujourd’hui et créer une centaine d’emploi. Les élus sont donc très intéressés, à l'image de Bruno Cousein, le président de l’agglomération des deux baies :

C'est un très gros projet qui mûrit en ce qui me concerne depuis bientôt quatre ans. Au départ, j'étais sceptique, mais au fur et à mesure que nous franchissons des étapes, notamment avec les servies de l'Etat, nous avançons et nous sommes certains de pouvoir démarrer ce travail.