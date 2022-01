La police municipale de Nantes en grève pour une revalorisation salariale

Ils sont environ 80 devant les grilles de l'hôtel de ville de Nantes ce vendredi, sous le bruit assourdissant des sifflets et avec quelques pancartes. Une manifestation classique, mais ceux qui manifestent sont des policiers municipaux nantais. Ces derniers demandent de la clarté dans leurs fiches de paie. En effet, leurs salaires sont calibrés sur une grille nationale, mais une partie importante de leur rémunération passe par des primes. Ils affirment que tout est rassemblé dans une ligne "assez opaque". Une opacité qui leur empêche de connaître les taux pratiqués à Nantes.

"Je touche à peine 2.000 euros, confie Géraldine avec ses 20 ans d'ancienneté. Je trouve que ce n'est pas assez !" Cette dernière a vu son métier largement évoluer ses dernières années, elle se voit confier de nouvelles missions. "On est beaucoup sur le terrain et ça devient de plus en plus dangereux", glisse Géraldine.

Des missions de plus en plus dangereuses

Les agents de la police municipale demandent également une revalorisation de leurs salaires. Ils justifient cette demande par une évolution de leurs missions au fil des années. La séparation entre police nationale et police municipale sur le type d'intervention à mener semble disparaître progressivement.

Les policiers municipaux nantais demandent une revalorisation de leurs salaires © Radio France - Matthieu Bonhoure

"C'est très bien sur le papier, mais lorsque l'on doit intervenir à un moment précis, c'est bien nous qui devons le faire de temps en temps, explique Christophe, policier municipal à Nantes depuis 17 ans. De plus en plus, la police nationale nous appelle pour nous demander d'intervenir à leur place à cause du manque de personnel disponible."

Cette diversification des missions inquiète une partie des policiers municipaux. Ces derniers demandent une reconnaissance claire de la mairie avec une hausse de leurs salaires.

Même traitement pour tous les agents de la mairie

La réponse de la mairie est simple, il n'y a pas de régime spécial pour la police municipale car c'est trop compliqué. Les policiers municipaux touchent bien un salaire adapté à leurs missions, mais au regard du détail des primes, elles ne sont pas labellisées comme certains décrets parce que le reste du système des ressources humaines se base sur d'autres primes déjà existantes dans la collectivité.

Chaque policier municipal va recevoir un courrier nominatif afin de pouvoir calculer l'équivalence des primes spéciales pour leur corps de métier. Enfin, à partir du mois de mars une série de discussions doit s'ouvrir pour une revalorisation globale des salaires des plus de 8.000 agents de la mairie de Nantes. Un groupe spécial se tiendra pour traiter de la question des salaires de la police municipale.