Le GHR, le Groupement national des hôtelleries et restaurants de France a désormais sa branche en Corse. Le GHR Corsica, qui compte déjà plus de 300 adhérents, a tenu, ce lundi 22 mai, sa première conférence de presse. Non pas pour se présenter et parler de ses projets mais pour réagir, fortement, aux déclarations faites le 12 mai dernier par la présidente de l'Agence du Tourisme de la Corse.

Angèle Bastiani a déclenché la colère des socioprofessionnels du secteur du tourisme en présentant sa politique promotionnelle pour 2023.

Pour l'ATC, plus question de promouvoir la destination en juillet et en août et surtout, finie la promotion des sites emblématiques de l'île. Plutôt que le littoral, l'Agence du tourisme de la Corse veut orienter les visiteurs vers les sentiers de l'intérieur.

Une bonne idée sur le fond, concède César Filippi, mais une erreur magistrale sur la forme. « On a toujours envoyé des gens vers l’intérieur. Et dire qu’il faut aujourd’hui rayer le balnéaire pour promouvoir l’intérieur, je pense que c’est une erreur stratégique énorme. »

