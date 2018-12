La pollution de l'eau a-t-elle un impact sur son prix ?

C'est le sujet que vous avez choisi lundi dernier sur notre page Facebook. Dans l'Yonne, on paie en moyenne 4 euros pour un mètre cube, dans les zones avec le tout à l'égout. Ce prix comprend la fourniture d'eau potable et l'assainissement. Dont une partie concerne la dépollution de l'eau.

Sur votre facture, une ligne indique clairement "lutte contre la pollution de l'eau". Mais à quoi cela correspond-il ? Voici ce que répond le service client d'une société de gestion de l'eau potable pour le nord de l'Yonne : "Si c'est une région agricole, il peut y avoir des nitrates dans la nappe phréatique. Ce n'est pas vous qui polluez la nappe, mais par contre comme vous êtes dans une région qui est beaucoup plus polluée que d'autres, on a un impact sur votre facture. Si vous comparez votre facture à quelqu'un qui vit en ville, cette part-là sera moins élevée."

Un impact direct sur le prix

Sur la facture, cette redevance pollution dépasse les 60 euros, soit 17% de la facture. C'est deux fois plus que la moyenne du bassin Seine-Normandie. Marie Guénet, chef de service à l'agence de l'eau à Sens : "la pollution peut avoir un impact direct sur le prix puisqu'en fonction des composants qui se trouvent dans l'eau, les traitements qu'on va devoir appliquer à l'eau sont plus ou moins nombreux et plus ou moins complexes. Et les coûts pour permettre son exploitation en eau potable vont être élevés."

Le principe du polleur-payeur n'est pas appliqué

Dans l'Yonne, l'agriculture est de loin la principale cause de pollution des eaux souterraines. Les foyers consomment un quart de l'eau fournie en France mais ils paient 70% de son coût. Les agriculteurs en consomment 40% et paient 4%. Mais le principe du pollueur-payeur n'est pas appliqué. Il reviendrait à condamner une partie des agriculteurs.

Pour le bassin Seine Normandie, cette "redevance pollution" représente en moyenne 9% de la facture d'eau, soit en 20 et 40 centimes le mètre cube selon le niveau de pollution de l'eau brute.