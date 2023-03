La polyclinique Méditerranée à Perpignan se donne un an pour retrouver l'équilibre financier

Le groupe Elsan se laisse un an avant de décider du devenir de la polyclinique Méditerranée (photographie d'illustration).

La polyclinique Méditerranée, plus communément appelée Notre-Dame de Bonne Espérance à Perpignan, tente de remettre ses comptes dans le vert après les potentiels détournements de fonds du précédent directeur , aujourd'hui licencié. Le groupe Elsan se laisse jusqu'en 2024 pour y parvenir.

ⓘ Publicité

Mauvaise gestion économique

Et il faudra bien quelques mois encore pour retrouver l'équilibre, selon le groupe : près d'un million d'euros de pertes affichés pour l'année 2022. Les potentiels détournements de fonds du précédent directeur ainsi qu'une mauvaise gestion financière plus globalement ont laissé des traces.

Il faut revoir tout le logiciel et surtout faire des économies. Dès octobre dernier une dizaine d'équivalents temps plein (ETP) ne sont pas remplacés. La clinique fonctionne désormais avec 130 employés. On optimise par ailleurs les plannings des équipes et les coûts de structure. Toute économie est bonne à prendre.

Augmenter la rentabilité

La direction décide également d'augmenter son activité. Et pour y parvenir, elle choisit deux axes de progression. Dans le pôle chirurgie d'abord, avec l'embauche de deux nouveaux chirurgiens au bloc opératoire en ce début d'année. La direction cherche à améliorer sa rentabilité en augmentant le nombre d'interventions.

Le deuxième axe se situe du côté de la maternité, même si le levier d'action est moins important. On reste tributaire des naissances, comme explique la direction. L'an dernier, 2.130 femmes ont accouché dans la clinique et la tendance devrait rester la même cette année.

Mais la direction veut tout de même développer ce service autour du suivi pré et post natal notamment. Des campagnes de communication sont à venir.

Le groupe Elsan se laisse jusqu'en 2024 avant de trancher sur le devenir de la clinique.