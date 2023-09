La pompe à chaleur n'a d'intérêt qu'avec une bonne isolation prévient Bernard Cuenot, chauffagiste à Levier

Emmanuel Macron a donné ce lundi les grandes lignes de sa politique de planification écologique. Le chef de l'Etat veut notamment changer les modes de chauffage, il souhaite que la France produise un million de pompes à chaleur par an d'ici 2027, soit le triple de la production actuelle.

ⓘ Publicité

La pompe à chaleur, pas forcément la solution miracle

Sauf qu'en Franche-Comté, on part de loin : selon l'ADEME, notre région est celle qui se chauffe le plus au fioul, en particulier dans les maisons anciennes. Et la pompe à chaleur n'est pas forcément la solution miracle, explique Bernard Cuenot, chauffagiste à Levier.

Bernard Cuenot est chauffagiste à Levier dans le Haut-Doubs - Bernard Cuenot

"C'est une solution qui peut être viable, mais qui doit faire partie d'une réflexion globale en fonction du pavillon à chauffer", estime cert artisan du Haut-Doubs. "Sur un pavillon bien isolé, la pompe à chaleur a un réel intérêt, avec des performances intéressantes."

"Attention aux déperditions" prévient Bernard Cuenot

"Après, sur une maison en altitude et d'une surface importante, avec du coup aussi d'importantes déperditions, il faut être très méfiant, cela mérite une étude approfondie", nuance aussitôt Bernard Cuenot. "Une solution peut être la pompe à chaleur hybride fioul, qui a l'avantage d'avoir deux énergies."

"Certains particuliers se retrouvent avec une note d'électricité très élevée. Ce produit permet d'être d'éviter d'être prisonnier d'une seule solution de chauffage, le fioul est là en complément avec 300 à 400 litres par an, mais c'est très appréciable par grand froid, avec 20 kilowatts de puissance" explique encore le chauffagiste de Levier.

Une pompe à chaleur mal dimensionnée ne chauffe pas assez

"Et on se garantit une énergie importante, car il y a des gens qui n'arrivent pas à se chauffer avec une pompe à chaleur quand elle est mal dimensionnée, avec 6 kilowatts de puissance seulement, ce qui est loin de suffire". Son interview est à retrouver ici en intégralité.