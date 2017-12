Indre-et-Loire, France

L'INSEE, l'institut national des statistiques vient de publier ses chiffres pour la période 2010-2015. En cinq ans, la population d'Indre et Loire a augmenté précisément de 14 451 personnes, soit en moyenne une hausse de 0.5% chaque année, pour atteindre 604 966 habitants. C'est la même tendance qu'au niveau national. L'Indre et Loire est toujours le département le plus peuplé de la région Centre avec le Loiret. C'est aussi celui qui attire le plus de nouveaux habitants.

Les dernières analyses de l'INSEE sont issues du recensement 2015.

La population augmente pour deux raisons en Touraine. D'abord, il y a plus de naissances que de décès. Puis, le nombre d'arrivées est plus important que celui des départs. Autrement dit, la Touraine attire toujours de nouveaux foyers, contrairement par exemple à l'Indre ou à l'Eure et Loire qui en perdent.

Mais cette attractivité n'est pas la même pour tous. Parmi les grandes communes qui attirent le plus, il y a Amboise, Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours et surtout St-Avertin, qui gagne 1000 habitants en cinq ans, grâce en très grande partie aux nouveaux arrivants. A Tours, la population augmente mais uniquement grâce aux naissances : on quitte plus Tours qu'on ne s'y installe, comme à Montlouis-sur-Loire ou St-Pierre des Corps. A l'échelle de la métropole tourangelle, c'est neutre, on compte autant de départs que d'arrivées.