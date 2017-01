La population de Tours augmente de nouveau

C'est l'enseignement des chiffres du recensement de l'INSEE, pour la période 2009-2014. La population de la ville de Tours a progressé de 0,7% ces 5 dernières années, soit 907 habitants supplémentaires. L'agglomération de Tours est encore plus attractive.

Après quelques années de diminution, le nombre d'habitants à Tours évolue positivement : + 0,7% sur la période 2009-2014. Cela représente 907 habitants de plus en 5 ans.

L'agglomération de Tours progresse encore plus fortement, c'est le phénomène de péri-urbanisation : + 1,7%. Cela représente 4840 habitants supplémentaires. Les communes situées près Tours connaissent parfois une hausse importante de leur population, c'est le cas de St Avertin (+7,5% en 5 ans, soit 1039 habitants de plus). Joué-les-Tours, deuxième ville du département, connait aussi une hausse de sa population, +4,9%, soit 1748 habitants de plus en 5 ans. Fondettes ne progresse plus (-0,4%), tout comme St Cyr-sur-Loire (+0,4%).

On note aussi le fort dynamisme de la ville d'Amboise qui voit sa population augmenter de 6,9%, à 13.371 habitants.

Sur l'ensemble du département, la population de l'Indre-et-Loire progresse de 2,6% en 5 ans (+0,52% chaque année), avec 603.924 habitants. Avec le Loiret, ces 2 départements ligériens contribuent pour 82% au gain de population du Centre-Val-de-Loire. Au premier janvier 2014, on comptait dans notre région, 2.577.435 habitants, soit 38.845 habitants supplémentaires, soit un rythme de croissance annuel moyen de 0,3% (+1,5% de 2009 à 2014).