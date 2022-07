La population du Centre-Val de Loire continue de baisser, avec plus de décès que de naissances en 2021

Avec à peine plus de 2,5 millions d'habitants, la population du Centre-Val de Loire continue de baisser. En 2021, l'Insee révèle qu'on a dénombré plus de décès que de naissances. L'espérance de vie stagne pour les hommes et recule pour les femmes.

Les moins de 20 ans ne sont plus majoritaires, devancés désormais par les plus de 65 ans en Centre-Val de Loire selon la dernière étude de l'Insee.

Le vieillissement de la population du Centre-Val de Loire se confirme au fil des années. Selon la dernière étude de l'Insee publié ce mardi 26 juillet, la population de la région est estimée à 2.564.920 habitants au 1er janvier 2022, en baisse pour la troisième année consécutive. "Malgré un rebond des naissances, le solde naturel demeure négatif en 2021" précise l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Alors qu'au nveau national, la population augmente de 2,5 % entre 2014 et 2022, elle baisse dans le Centre-Val de Loire de 0,5 %. La région est la deuxième la moins peuplée de France métropolitaine, après la Corse. 25.580 naissances ont été recensées dans la région en 2021 pour 28.920 décès, soit un solde négatif.

Le Loiret et l'Indre-et-Loire continue d'attirer de nouveaux habitants

En 2021, le Centre-Val de Loire aurait attiré 470 nouveaux habitants de plus que de départs. Mais tous les départements ne bénéficient pas de ce solde migratoire. L'Indre-et-Loire et le Loiret "ont enregistré plus d’entrées que de sorties", l'Indre est stable, les autres départements ont perdu des habitants.

L'Indre-et-Loire est le département qui compte le meilleur solde migratoire avec 1.250 nouveaux habitants, devant les 825 nouveaux habitants pour le Loiret.

Une baisse inquiétante des naissances

Sur les dix dernières années, le nombre de naissances dans la région a nettement baissé, de 14,4 % (-12,0 % en France métropolitaine), avec de grandes différences entre les départements. "En effet, cette baisse s’échelonne de 8,3 % dans l’Indre-et-Loire à 18,9 % dans l’Eure-et-Loir et 19,1 % dans le Loir-et-Cher, les autres départements se situant dans la moyenne régionale" précise l'Insee.

Les femmes du Centre-Val de Loire ont plus d’enfants que la moyenne des Françaises de métropole. Le taux de fécondité est en moyenne de 1,88 enfant, contre 1,80 à l’échelle nationale. Les habitantes d’Indre-et-Loire ont l'indicateur conjoncturel de fécondité le plus faible de la région (1,73). Celles d’Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher ont en moyenne deux enfants.

Vieillissement de la population et l'espérance de vie stagne

Les décès continuent d'augmenter dans le Loiret, l'Eure-et-Loir et l'Indre-et-Loire, départements les plus peuplés et les plus jeunes de la région. En revanche, ils diminuent dans le Loir-et-Cher, le Cher et l'Indre, plus âgés, où l'excès de mortalité a été plus élevé en 2020, année marquée par la pandémie.

Parmi les deux données à retenir également : l'espérance de vie à la naissance stagne pour les hommes et recule pour les femmes. L'espérance de vie ne progresse plus. Elle est de 79,3 ans pour un homme (comme au niveau national) et 85 ans pour une femme dans la région (85,5 ans en France métropolitaine).

Quasiment un habitant sur quatre a plus de 65 ans

A regarder la proportion des habitants du Centre-Val de Loire, on constate aussi un vieillissement de la population. 23,6% des habitants ont désormais plus de 65 ans (très nettement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 21,2%). L'Indre est le département où la situation est la plus marquée. 14,6 % des Indriens ont 75 ans ou plus, contre 11,2 % de l’ensemble des habitants du Centre-Val de Loire et moins de 10 % des Français de métropole. Jusque là majoritaire, les moins de 20 ans représentent aujourd'hui 23,1% de la population globale.