La population en Haute-Garonne augmente fortement d'après l'Insee, surtout dans l'agglo toulousaine

L'Insee publie les chiffres de son dernier recensement. Entre 2013 et 2019, l'Occitanie a gagné plus de 40 000 habitants par an, soit 0,7 %. En Haute-Garonne, cette augmentation est de 1,3 % par an, soit le taux le plus élevé en France. Toulouse concentre la majorité des nouveaux habitants.

Toulouse et son agglomération attirent de plus en plus d'habitants selon le dernier recensement de l'Insee. Photo d'illustration.

L'Occitanie et la région toulousaine continuent d'attirer de plus en plus d'habitants. L'Insee publie ce mercredi 29 décembre les chiffres de son dernier recensement. D'après l’institut statistique, entre 2013 et 2019, l'Occitanie a gagné en moyenne 41.600 habitants par an et compte désormais 5.933.185 habitants. "La région se classe en cinquième position des régions françaises, derrière l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France et devant le Grand Est" détaille l'Insee.

Une augmentation due aux arrivées, pas aux naissances

L'institut relève que les arrivées sont beaucoup plus nombreuses que les départs dans notre région, ce qui provoque cette augmentation de la population. Près de 38.000 personnes s'installent chaque année en Occitanie. C'est l’excédent migratoire "le deuxième plus fort de France (hors Mayotte) en rythme (+ 0,7 % en moyenne par an) après la Corse (+1,1 %). "

L'accroissement naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, est faible dans la région. Il est négatif en Ariège, dans l'Aude, l'Aveyron, le Gers, le Lot et le Tarn. Dans ces départements, les décès ont été plus nombreux que les naissances entre 2013 et 2019.

La région toulousaine concentre l'augmentation de la population

La population en Occitanie a donc augmenté de 5% entre 2013 et 2019 et l'essentiel des nouveaux arrivants s'est concentré à Montpellier et dans la région toulousaine.

La population de Haute-Garonne augmente en moyenne de 1,3 % entre 2013 et 2019, le taux le plus élevé en France métropolitaine, ex-aequo avec la Gironde. 80 % de cette hausse est captée par l'agglomération toulousaine indique l'Insee. Sur les 1 400 039 Haut-Garonnais, 1 035 280 vivent dans l'agglomération de la ville rose, quatrième ville de France derrière Paris, Marseille et Lyon.