La porcelaine de Limoges bientôt protégée par une IGP européenne

C'est une décision qui n'est pas encore définitive, mais que les porcelainiers limougeauds espéraient depuis quelques années. Le Conseil et le Parlement européen viennent de trouver un accord pour étendre l'IGP européenne à des produits non alimentaires.

ⓘ Publicité

Cet accord signifie que la porcelaine de Limoges sera désormais protégée au niveau des 27 pays membres de l'Union Européenne. Grâce à ce label, des droits de propriété intellectuelle seront établis. Autrement dit, lorsque de la porcelaine de Limoges sera achetée par exemple en Hongrie ou en Espagne, l'acheteur aura l'assurance qu'elle a été produite dans les zones de production de porcelaine de Limoges.

Un double objectif

C'est à l'image de ce qui a été fait il y a six ans en France , qui sera donc étendu et renforcé sur tout le territoire européen. Il s'agit d'abord d'éviter au maximum les contrefaçons, et un manque à gagner énorme des différentes entreprises du territoire protégé par l'IGP et par ailleurs d'augmenter la compétitivité des artisans et PME.

"Une grande satisfaction pour les porcelainiers"

Contacté par France Bleu Limousin, le célèbre porcelainier Michel Bernardaud parle de "grande victoire". Pour lui cela va dans le bon sens, cette IGP va également permettre d'avoir une "plus grande clarté sur les produits, de valoriser le concept de porcelaine de Limoges". Mais le travail n'est pas terminé, précise-t-il, notamment en ce qui concerne l'adaptation de la réglementation dans le droit français.

Une bonne nouvelle de plus, puisque la conjoncture est favorable avec des carnets de commandes remplis. Ce label européen permettrait même de monter en gamme.