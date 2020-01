La porcelaine de Limoges plébiscitée dans les crèches de toute la France

Inspirées par l'initiative de Limoges, de plus en plus de villes s'équipent à leur tour de plateaux repas en porcelaine, pour lutter contre les perturbateurs endocriniens. Le patron de La Fabrique, l'usine de Saint-Brice-sur-Vienne qui produit ces plateaux, ne s'attendait pas à un tel succès.

De plus en plus de ville investissent dans ces plateaux en porcelaine de Limoges pour équiper leurs crèches

Haute-Vienne, France

Après Limoges, la ville de Saint-Junien s'équipe à son tour de plateaux en porcelaine pour ses crèches et garderies. C'est la deuxième commune de la Haute-Vienne à franchir le pas, afin que les enfants ne mangent plus dans des récipients en mélamine ou en plastique. Selon le patron de l'usine de porcelaine La Fabrique, qui produit ces plateaux à Saint-Brice-sur-Vienne, les villes d'Orléans, Clermont-Ferrand et Nantes ont aussi investi dans ces nouveaux contenants. Des plateaux repas qui présentent plusieurs compartiments ornés d'animaux, pour accueillir différents aliments, et qui sont vendus 15 euros pièce.

Il faut que je me réorganise pour répondre à toutes ces demandes" - Daniel Betoule, patron de La Fabrique

Des dizaines de plateaux repas en porcelaine, prêts pour la cuisson, dans l'usine La Fabrique à Saint-Brice-sur-Vienne. © Radio France - Nathalie Col

Lutter contre les perturbateurs endocriniens et valoriser les compétences locales

Pour Limoges, engagée depuis plusieurs années dans une démarche de lutte contre les perturbateurs endocriniens, utiliser de la porcelaine paraissait évident afin de mettre en valeur les savoirs-faire et soutenir l'économie locale. Il a tout de même fallu plus d'un an pour développer ce nouveau produit, en associant plusieurs acteurs. La Fabrique de Saint-Brice-sur-Vienne a ainsi travaillé en lien étroit avec la section Design du lycée Raymond Loewy à la Souterraine, le lycée des métiers d'art du Mas Jambost à Limoges et les entreprises Cerrinov et Imerys.

Dans l'usine La Fabrique de Saint-Brice-sur-Vienne, une dizaine de personnes se relaient pour façonner les plateaux repas en porcelaine destinés aux crèches. © Radio France - Nathalie Col

Les 500 premiers plateaux repas ont été livrés en septembre 2019 dans les crèches de Limoges. C'était un cadeau de La Fabrique, qui vient aussi d'en offrir cinquante à la ville de Saint-Junien. Le patron de l'entreprise pensait en rester là, mais face à l'engouement grandissant Daniel Betoule y voit désormais une belle opportunité de pérenniser son activité. La ville de Saint-Junien en a profité aussi pour lui acheter 2.000 bols et assiettes en porcelaine pour ses cantines. Un exemple qui fera peut-être aussi des émules.