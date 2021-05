Un écoquartier sort de terre au Puits Morandat à Gardanne

18 ans après la fermeture des mines de Gardanne, le puits Yvon Morandat devient un écoquartier labellisé et qui place les énergies renouvelables au cœur du projet. Trois nouveaux bâtiments d'une superficie totale de 6000 m2 vont être construits par le groupe Eiffage immobilier. L'inauguration est prévue fin 2022. Ces bâtiments vont accueillir des entreprises, des bureaux mais aussi une conciergerie participative, un restaurant et une salle de sport.

Les énergies renouvelables et la géothermie au coeur du projet

Afin de créer un réseau intelligent, le pôle va exploiter le potentiel énergétique des eaux de mines via le plus grand puits de mine d'Europe, comme l'énergie solaire pour alimenter, chauffer et climatiser les bâtiments. Ce projet doublement labellisé Ecoquartier et Quartier Durable Méditerranéens a bénéficié d'1,4 million d'euros de soutien régional. Ce pôle accueillera la future Cité des Sciences autour des thématiques scientifiques, technologiques et énergétiques.

Pour Hervé Granier, le maire de Gardanne, "ce pôle accueillera 1000 emplois avec dans le choix des entreprises des critères très spécifiques en terme d'environnement. C'est un nouveau virage que nous devons prendre en terme d'emplois ce qui est très important pour la ville".

Cet écoquartier accueille aujourd'hui 25 entreprises et 250 salariés et 80 % des surfaces sont déjà commercialisées auprès d'entreprises industrielles et tertiaires.