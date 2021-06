La pose des compteurs Linky ne sera pas facturée selon Enedis

Est-ce que les consommateurs vont devoir payer la pose des compteurs Linky sur leur facture d'électricité ? 90% des foyers français en sont désormais équipés. Un compteur dont le coût est estimé à 130 euros , mais qui n'a pas été facturé lors de l'installation.

Les associations de consommateurs affirment que c'est pour bientôt. Il y a 3 ans déjà en 2018, l'UFC que choisir avait lancé une pétition intitulée : Linky, refusons de payer pour Enedis. Cette pétition avait recueilli plus de 330 000 signatures. Depuis d'autres associations de consommateurs sont également montées au créneau.

"

On sera condamné à payer, on ne pourra rien faire" : Christian Lebègue CLCV à Sens

Christian Lebègue est le président de l'antenne de Sens de la CLCV (Consommation Logement Cadre de vie). " On va payer la pose de Linky sur une durée de 15 ans, je crois. Une vingtaine d'euros en plus sur nos factures chaque année. On sera condamné à payer, on ne pourra rien faire. A part monter un collectif hyper puissant. Mais contre Enedis, ça risque d'être perdu d'avance. "

Du côté d'Enedis , on affirme que les chiffres annoncés par les associations de consommateurs ne reposent sur rien. Et l'entreprise affirme qu'il n'est en aucun cas question que l'usager participe financièrement au déploiement du compteur Linky.

"Il n'y aura pas d'augmentation de la facture d'électricité des consommateurs, liée à la pose du compteur Linky" : Sandy Herbillon directrice territoriale d'Enedis pour l'Yonne

Sandy Herbillon est la directrice d'Enedis dans l'Yonne. "Il n'y aura pas d'augmentation de la facture d'électricité des consommateurs, liée à la pose du compteur Linky. Il est intégralement payé par les économies réalisées par Enedis. Il y aura des interventions qui ne se feront plus, comme les relevés de compteurs pour les agents qui sont désormais réalisés à distance. Et c'est avec ces économies que nous allons compenser les frais d'investissements pour l'installation des compteurs Linky."

Enedis qui met en avant également les économies réalisées par les consommateurs grâce au compteur vert fluo. Sur ce point aussi les associations ne sont pas d'accord. "Il faut qu'on m'explique comment on fait des économies en changeant simplement de compteur. " interroge Christian Lebègue. "Faire des économies, c'est simple. Vous n'allumez pas les lumières, vous ne branchez pas votre télévision et là, la facture baisse."