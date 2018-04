Laval, France

La Poste a donc annoncé lundi soir une réorganisation de ses services sur la ville de Laval. Celle-ci prévoit, d'ici l'été prochain, la fermeture de trois bureaux (Laval Théâtre, Laval Le Bourny et Laval Magenta. L'entreprise créée dans le même temps cinq nouveaux point relais La Poste, chez des commerçants par exemple (dans les quartiers Hilard-Ferrié, Kellermann et les Pommeraies).

La suppression des trois bureaux de postes entraînera la suppression de deux distributeurs à billets. Ceux de Laval Théâtre, rue du lieutenant et celui en face de la gare. Pour les riverains du bureau Laval Magenta, difficile de ne pas voir en La Poste un désengagement du service public. "C'est débile" lâche Annick une habitante. "Il faut penser aux personnes âgées. On enlève tout dans la ville pour tout mettre à l'extérieur" soupire cette Lavalloise. Aline, cliente à la Banque Postale, regrette de ne plus avoir, à terme, un conseiller près de chez elle. "C'est un redéploiement qui n'est pas au service du public" estime cette habitante.

Des points relais plus nombreux

Certains commerçants dans Laval ont accepté de rendre certains services postaux dans leur magasin. C'est le cas de Florence, gérante du tabac-presse La Gazette, rue Masséna. "L'affranchissement, le dépôt et la remise de colis" énumère-t-elle. "Cela représentera pour moi une petite commission, non-négligeable, car mes ventes de tabac sont sur une pente plutôt descendante" ajoute la commerçante. Son point relais sera ouvert le 18 juin.