Laval, France

La plupart des Lavallois n'ont rien contre les points relais, au contraire ! Selon Karim Manssouri, le gérant de la boutique Artéfact Zoo, les clients s'impatientent : "Ils viennent déjà avec des colis, mais je leur dis qu'ils sont en avance...", sourit-il. Dès le 9 juillet, son point relais va ouvrir.

Les usagers pourront envoyer leur courrier, colis et même recevoir leurs recommandés directement à la boutique : "Cela pose question, mais en tout cas, on est très content de le faire", explique Karim Manssouri. "C'est pour rendre service, garder un point poste dans le centre-ville, et voir ce que cela peut m'apporter en nouveaux clients qui n'osent pas fréquenter la boutique."

Je ne crois plus vraiment au commerce traditionnel, de rester derrière son comptoir et d'attendre le client. Maintenant, il faut offrir d'autres choses.

— Karim Manssouri

Pour tout cela, il est en pleine formation, donnée par Ana Maria Guillet de Passos, qui travaille à La Poste : "Comment faire un colis, une lettre recommandée, quelles sont les règles... On est sur un nouveau métier qu'ils apprennent, mais que ça ne vienne pas empiéter sur leurs commerces."

"C'est pratique, maintenant on a ce qu'il faut !"

Dans le quartier Ferrié Hilard, le supermarché Proxi est déjà point-relais depuis le 25 juin. Une création de La Poste, à un endroit où il n'y avait pas de bureau postal. "On tâte un peu le terrain, et ça commence à venir", témoigne Jordan, salarié du supermarché. "Si on a besoin de timbres, savoir où recevoir un colis, c'est pratique. Maintenant, on a ce qu'il faut", affirment deux habitantes.

Le point relais de la zone des Touches ouvrira le 16 juillet, pour permettre aux habitants de retrouver les services de La Poste à côté de la maison.