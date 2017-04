A la Poste, Agnès Grangé "demande aux facteurs d'avoir des idées pour renouveler le service public"

Face à la baisse régulière de la distribution du courrier, la Poste cherche de nouvelles activités et développe de nouveaux métiers. Agnès Grangé la déléguée régionale de la Poste en Nouvelle-Aquitaine est venue l'expliquer sur France Bleu Gironde.

Chaque année, la Poste doit faire face à une baisse de 7 à 8% de sa première mission : l'acheminement des lettres et colis. La Poste s'est donc diversifiée et propose désormais la livraison de médicaments et de repas aux personnes âgées, de faire passer le code du permis de conduire, d'accompagner des diagnostics énergétiques ou bientôt d'aider à remplir sa déclaration d'impôts. Une diversification nécessaire pour continuer à exister, pour lesquels les salariés sont formés et invités à proposer de nouvelles idées, explique Agnès Grangé à la tête d'une délégation en Nouvelle Aquitaine qui compte 26 000 salariés.

"De nouveaux engagements citoyens pour rénover nos missions de service public"

La volonté est de rester dans le domaine du service, de la proximité avec le facteur "qui entre dans les maisons et qui a la confiance des Français". Il s'agit en particulier d'aider les personnes âgées à se maintenir le plus longtemps possible à domicile. Mais pas question de proposer un jour aux facteurs d'aller promener les chiens. Car ça n'est "pas dans l'ADN de la Poste".