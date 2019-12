La Poste assure que tous ses colis seront remis avant Noël à Valence

Valence, France

La Poste reçoit deux fois plus de colis qu'à la normale en cette période de fêtes : 6000 par jour au lieu de 3000. Au niveau national c'est même un record qui a été battu mardi 17 décembre avec plus de 3 millions de colis traités en une seule journées. En conséquence le centre de tri de Beaumont-lès-Valence est débordé. Une partie des colis n'est plus livrée à domicile, à la place des avis de passage sont distribués d'office, souvent avec plusieurs jours de retard. Ensuite il faut aller chercher son colis directement à la plateforme de Beaumont-lès-Valence.

Sur la porte du centre de tri de Beaumont-lès-Valence © Radio France - Timour Ozturk

Mais la direction de La Poste se veut rassurante, elle met en place des mesures exceptionnelles. La plateforme de tri va rester accessible aux clients munis de leur avis de passage en semaine jusqu'à 20 heures, entre 8 heures et 17 heures samedi 21 , et même entre 8 heures et 14 heures dimanche 22. Ce sera suffisant pour que tout soit bien distribué avant Noël affirme La Poste. Pour sa part la CGT estime qu'il s'agit là de conséquences des réorganisations successives et des réductions d'effectif depuis plusieurs années.