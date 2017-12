Indre-et-Loire

Entre novembre et décembre, la poste livre 20% du volume total de colis qu'elle distribue dans l'année. Les commandes de cadeaux sur Internet augmentent très fortement, d'une année sur l'autre, et évidemment, il faut livrer tout ça avant Noel.

Un pic d'activité de mi-novembre à fin janvier

La poste d'Indre-et-Loire traite actuellement 15 000 colis par jour. Presque le double du reste de l'année. Une montée en puissance progressive, depuis mi-novembre et le black friday. L'activité redescendra ensuite doucement mais restera élevée jusqu'à la fin des soldes d'hiver.

"Les gens attendent le facteur comme le lutin du Père Noël" Une factrice de l'Ile Bouchard

La plupart des gens font leurs commandes sur Internet le week-end : compte tenu du délai de livraison, c'est donc les mercredis et jeudis que la poste a le plus de colis à transporter. Une affluence anticipée, comme l'explique Nicolas Pélissier, de la direction de la poste Touraine-Berry : "On travaille avec les grands expéditeurs, on connait les prévisions de flux et on sait s'adapter. On a recruté une vingtaine de renforts, et quand c'est nécessaire, nos postiers peuvent faire des heures supplémentaires".

96% des colis sont livrés par la poste dans le délai prévu, en Indre-et-Loire

Chaque colis est flashé sept ou huit fois, entre le moment où vous le postez et celui où il est distribué. Ca permet de ne presque plus en égarer : selon la poste, en Indre-et-Loire, 96% des colis sont livrés dans le délai prévu. "On est bien mieux reçu quand on arrive avec un colis qu'avec un recommandé. Le colis, les gens l'ont commandé et ils attendent le facteur comme le lutin du Père Noël" explique une factrice de l'Ile Bouchard.