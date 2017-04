La poste en Vaucluse poursuit son programme de fermetures des bureaux jugés les moins fréquentés

Des fermetures qui ne sont désormais plus seulement programmées dans les villages puisque c'est à Avignon qu'une manifestation s'est déroulée ce mardi devant le bureau de poste de l'avenue Saint Ruf.

Le bureau de poste de Saint Ruf accueille en moyenne 170 clients par jour et serait programmé pour être fermé d'ici la fin de l’année.

Tout le personnel du bureau de saint Ruf mais aussi du bureau le plus proche, les Olivades sur la rocade , était en grève et les deux bureaux fermés pour la journée . Une centaine de manifestants, syndicaliste SUD, CGT, CFDT et FO mais aussi de nombreux usagers ont exprimé leur opposition.

Les syndicats rappelant qu’un relai poste commerçant qui remplace par exemple la disparition d’un bureau traditionnel est loin d’offrir les mêmes services et nécessite de se rendre dans un vrai bureau.

Reportage pendant la mobilisation Partager le son sur : Copier

De son côté la direction de la poste en Vaucluse a publié un communiqué en réaction à cette mobilisation où elle rappelle que toute fermeture est compensée par une solution de présence postale

L’enjeu pour La Poste est de passer d’une logique de cartographie « institutionnelle » de la présence postale, à une cartographie de l’offre de service en fonction des besoins et des modes de vie ( Direction de la Poste en Vaucluse )

En France 4000 bureaux doivent fermer ou voir leurs horaires considérablement réduits d'ici 2020 dont 500 cette année.