La Poste envisage de nouvelles réductions d'horaires d'ouverture dans le Vallespir

Le syndicat Sud-Poste 66 lance l'alerte sur un projet de restructuration de la Poste dans le secteur de Céret. Le groupe envisage à terme de supprimer deux postes à temps plein. Une réorganisation de services qui se traduira par une diminution d'horaires d'ouverture des guichets dans plusieurs communes.

Le bureau d'Amélie-les-Bains fermé le samedi ?

Le bureau de Saint-Jean-Pla-de-Corts serait le plus impacté avec sept heures et demie d'ouverture en moins. Le Boulou lui perdrait quatre heures et demie et Arles-sur-Tech trois heures. La commune la plus impactée serait celle d'Amélie les Bains: son agence postale ne perdait qu'une heure et demi de durée d'ouverture, mais cela se traduirait par une fermeture le samedi.

Inacceptable pour Marie Costa la maire d'Amélie les Bains: "C'est une décision scandaleuse qui va gêner d'abord tous les actifs qui ne peuvent pas se rendre à la Poste en semaine. Et comment feront les habitants qui ne sont pas motorisés s'ils doivent se rendre dans un autre bureau ? Nous sommes une ville de 10.000 habitants mais la poste nous considère comme une hameau rural ! Je considère que c'est une défaillance grave à une mission de service public".

Une stratégie planifiée selon les syndicats

La Direction de la Poste justifie notamment cette réduction de voilure par une baisse de la fréquentation de ses bureaux évaluée à 6% par an en moyenne et par une nécessaire "adaptation à l'évolution des modes de vie et des usages". Un argument qui ne tient pas pour Patricia Flahaut représentante syndicale Sud-Poste’66 qui dénonce une stratégie planifiée du groupe: "La Poste invoque une baisse de fréquentation qu'elle a elle même provoqué puisqu'elle ferme tous ses petits bureaux par manque de titulaires. Ils veulent absolument liquider leur parc immobilier pour faire des économies, alors il faut élaguer. Seulement comment feront les usagers pour envoyer un recommandé ou retirer du liquide pour ceux qui n'ont pas de carte bancaire ? On ne peut pas tout dématérialiser."

Le syndicat Sud-Poste’66 réclame le maintien des deux positions de travail à temps plein et même une création supplémentaire de guichetier remplaçant sur l’ensemble du secteur de Céret. Le projet de réorganisation de la Poste doit d'abord être abordé en Comité d'Entreprise et en CHSCT avant de pouvoir s'appliquer, ce qui ne devrait pas se faire avant le mois d'avril.