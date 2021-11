Avec les colis de Noël : l'activité de la Poste en Côte-d'Or en forte hausse

Avec les fêtes de Noël, c'est une période d'activité intense pour la Poste, qui investit 450 millions d'euros pour s'adapter à cette tendance de fond. Avec la hausse des achats sur internet, la livraison des colis explose. Est-ce que ça se vérifie en Côte-d'Or et qu'est ce qui est mis en place chez nous ? Stéphanie Perenon vous avez posé la question à Stéphane Turpin, le directeur du schéma territorial et des grands projets de la Poste en Bourgogne-Franche-Comté, invité de la Nouvelle Éco ce mardi 23 novembre 2021.

Noël reste une grosse période pour la Poste, combien de colis sont livrés pendant cette période en Côte-d'Or ?

Stéphane Turpin : oui c'est une grosse période chez nous aussi, en Bourgogne-Franche -Comté depuis le début de l'année, on est à 37.000 colis par jour et ça va monter jusqu'à 52.000 colis/jour ces dernières semaines.

Quand débute cette augmentation des colis ?

Cela commence dès novembre avec un pic en Décembre, en fait ça commence à partir du "Black friday", c'est-à-dire dès ce vendredi et ça va se poursuivre jusqu'à Noël. Depuis le début de l'année, ce sont à peu rès 430 millions de colis qui ont été acheminés par nos soins, au niveau national.

Est-ce que cette tendance ne concerne que les géants de l'e-commerce ou est-ce que les particuliers continuent eux aussi de s'envoyer des colis ?

Oui il y a encore beaucoup de colis entre particuliers, surtout pour les envois de vêtements de seconde main. Cela reste important, même si certains géants de l'e-commerce comme Amazon par exemple, représente à lui seul 10% du trafic acheminé par la Poste.

Le groupe la Poste s'est engagée dans une expérimentation en faveur du développement durable, 450 millions d'euros sont investis, mais pourquoi faire ?

Il y a aujourd'hui un gros effort qui porte sur la réutilisation des colis car cela représente 137.000 tonnes de cartons par an dont une partie est recyclée, environ deux-tiers pour les cartons et un quart pour les colis plastiques. Nous allons donc engager une action pour réduire encore l'empreinte carbone. Avec plusieurs pistes imaginées, la première porte sur des colis réutilisables, on teste avec 50.000 colis avec la marque Cdiscount. L'autre piste c'est la mise en place d'un process dédié pour réduire et industrialiser le retour des emballages vides. Enfin la dernière piste s'adresse au grand public avec la commercialisation d'un pochette réutilisable deux fois pour les particuliers.

Et en terme d'emploi, est-ce que cette période de fin d'année va se traduire par des recrutements en Côte-d'Or ?

Oui on embauche comme chaque fin d'année pour faire face à ce pic d'activité. Nous doublons certains tournées avec des recrutements ponctuels. Au niveau national, la croissance de l'activité colis a permis, soit par la création ou la préservation de l'emploi, le développement de 7.000 postes de facteurs supplémentaires.