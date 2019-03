EN VIDÉO - La Poste fait construire une immense plateforme de distribution de colis à Carquefou

C'est un immense bâtiment qui est en train d'être construit à Carquefou. À partir de septembre, c'est là qu'arriveront tous les colis de la Poste avant d'être distribués à Nantes et dans tout le nord de la Loire-Atlantique. Des colis dont le nombre augmente de 7% par an.

Carquefou, France

Autant le courrier est en baisse à la Poste (moins 19,4% depuis 2016 en Loire-Atlantique selon la direction), autant le nombre de colis, lui, augmente fortement : +20%, là aussi depuis 2016, dans le 44. Alors la Poste est en train de faire construire une immense plateforme de distribution à Carquefou pour les colis (et une partie du courrier) de Nantes et du nord de la Loire-Atlantique. Elle commencera à fonctionner en septembre prochain. Une autre doit voir le jour sud-Loire dans la foulée.

La construction de la plateforme est en cours à Carquefou, à côté de l'ancienne Seïta © Radio France - Marion Fersing

Des camions avec trois fois plus de colis qu'actuellement

La plateforme de Carquefou est un bâtiment de 6.500 mètres carrés, soit l'équivalent de 13 terrains de football. Les camions viendront y décharger leurs colis, jusqu'à 4.500 par remorque. Ils seront "en vrac", et plus dans des bacs en métal, comme actuellement, ce qui permettra de multiplier par trois leur nombre dans chaque semi-remorque.

Ce sera comme chez Amazon et Lidl", craignent déjà les syndicats

C'est ensuite qu'ils seront triés. Un tapis roulant les répartira sur différentes étagères, en fonction de leur lieu de livraison finale, à Nantes et dans tout le nord de la Loire-Atlantique. "Comme ça se passez chez Amazon ou chez Lidl", selon les syndicats que ça inquiète. Pour eux, c'est du "travail à la chaîne" qui sera sans doute confié à des sous-traitant pour aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, la direction ne s'en cache pas. La Poste promet de nous apporter nos paquets en quelques heures d'ici 2025. Aujourd'hui, ça lui prend deux jours.

Les vélos remplacés par des sortes de meubles roulants

Dans nos rues aussi, on va voir des changements. Les colis ça ne rentre pas dans les sacoches des vélos des facteurs. Alors ils vont avoir de tous petits camions et des sortes de chariots automatiques, à côté d'eux, pour les porter.

Alain Charrier, directeur exécutif de la Poste en Pays-de-la-Loire © Radio France - Marion Fersing

Un bâtiment pour stocker, aussi, les repas pour les personnes âgées

Et, aussi, pour porter les repas pour les personnes âgées. La Poste a déjà commencé à le faire. Dans son nouveau bâtiment, "elle pourra en stocker beaucoup plus et développer cette nouvelle activité", explique Alain Charrier, le directeur exécutif de la Poste pour les Pays-de-la-Loire.