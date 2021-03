Habitants, élus et syndicats se mobilisent place Saint-Ruf à Avignon pour sauver leur bureau de poste

Les élus et les habitants du quartier Saint-Ruf d'Avignon ont répondu présent à l'appel des syndicats SUD PTT et CGT FAPT. Ils se sont mobilisés ce mardi 23 mars en fin de matinée devant le bureau de poste. Ils dénoncent les heures d'ouverture en moins et le regroupement des quatre agence à Avignon.

Les drapeaux des syndicats flottent devant le bureau de poste de Saint-Ruf à Avignon, ce mardi 23 mars. Entre les rails du tramway, les habitants sont descendus de chez eux pour sauver la poste de leur quartier. Tout comme la mairesse d'Avignon, Cécile Hesse. Elle appelle d'ailleurs les usagers "à continuer de se rendre physiquement dans le bureau de poste afin d'éviter sa fermeture un jour."

"La poste fait partie de la vie du quartier" : habitants, élus et syndicats se mobilisent place Saint-Ruf

Parce que d'après les syndicats SUD PTT (Postes, Télégraphes et Télécommunications) et CGT FAPT (Fédération des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications) on tend vers ça.

"D'abord, ils nous enlèvent une heure d'ouverture par jour, ensuite ils ferment le samedi matin, jusqu'au jour où ils nous diront : il n'y a pas assez de monde alors on ferme le bureau de poste."

Marie habite le quartier depuis plus de 20 ans. Elle a 73 ans. Elle se rend à La Poste Saint-Ruf au moins deux fois par semaine : "J'envoie des paquets et des lettres à mes enfants et mes petits enfants." Sa crainte, c'est de devoir se rendre au bureau de poste de République alors que physiquement, elle ne s'en sent pas capable. Isabelle partage le même constat. Cette habitante du quartier pourrait se déplacer à l'autre bout d'Avignon pour se rendre à La Poste si nécessaire. Mais elle a peur que ces modifications d'horaires entraînent un plus grand isolement des personnes âgées.

Isabelle, 58 ans, habitante du quartier Saint-Ruf.

17 heures d'ouverture en moins

Le regroupement des quatre agences de La Poste va provoquer le départ anticipé en préretraite de 12 salariés selon la CGT FAPT. Sur l'ensemble de ces bureaux, 53 agents travaillent actuellement. D'après le syndicat, ils ne seront plus que 41 à partir de début mai.

Pour Frédéric Falchi, secrétaire général de la CGT FAPT en Vaucluse, le constat est simple : "Il y a une déprime complète. Ils sont tellement usés par les conditions de travail qu'on leur impose. Le marasme est tellement important que les agents n'ont qu'un mot à la bouche : quand est-ce que je peux prendre ma préretraite ?"

Les bureaux concernés par le regroupement :

La Poste République

La Poste des Oliviades

La Poste de Saint-Ruf

La Poste place Pie

Pour les usagers, cette restructuration entraînera également des répercussions. "On va perdre 17 heures d'ouverture pour les bureaux de Saint-Ruf et place Pie par semaine, précise le secrétaire de la CGT FAPT Hervé Le Quillec. Le bureau place Pie va fermer tous les lundis, mais en échange de l'ouverture du samedi matin. Pour Saint-Ruf, on va perdre une heure d'ouverture tous les jours et le bureau sera fermé le samedi matin."

La CGT FAPT réclame :

Le maintien des horaires d'ouverture

Le maintien de tous les emplois supprimés

Le personnel nécessaire pour assurer un service public postal de qualité

Pour La Poste, cette restructuration est nécessaire puisque la fréquentation a baissé de 20% dans les huit bureaux de poste d'Avignon entre 2016 et 2020.