La Poste ferme le bureau de Lavéra à Martigues trois jours par semaine pendant les vacances

Pendant les vacances scolaires de février, la Poste à Martigues ferme le bureau de Lavéra trois jours semaine. Inadmissible pour la centaine d'habitants de la ville qui ont manifesté ce mercredi matin devant la Poste de Jonquières. "Ça relègue les habitants de ce quartier en citoyens de seconde zone, affirme Francis Fournier, un des responsables du comité de vigilance postale crée à Martigues il y a trois ans. Aujourd'hui, la Poste ne veut ouvrir les bureaux que quand elle a du monde. Les usagers sont devenus des clients".

Le refus du maire

Depuis plus d'un an et demi, la direction départementale de la Poste des Bouches du Rhône souhaite fermer définitivement le bureau de Lavéra. "Le directeur m'avait demandé de prendre en charge le service postal, confie Gaby Charroux, le maire de Martigues. La Poste devait financer et nous accompagnait. Vous devinez bien ma réponse à l'époque. Je leur avais même promis qu'un jour ce système libéral les broyerait à leur tour".

Moins de jours distribution pour la Cour des Comptes

Cette manifestation à Martigues survient au lendemain du rapport de la Cour des Comptes qui suggère à la Poste de réduire une partie de ses 131.276 boîtes aux lettres de rue. Les sages préconisent également de diminuer le nombre de jours de distribution de courrier. Ils prennent l'exemple du passage de 6 à 5 jours de distribution aux Pays-Bas et en Norvège