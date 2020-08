La Poste investit en Haute-Savoie pour livrer plus de colis et plus vite

La Poste a investi 19 millions d’euros dans la construction d’une nouvelle plateforme industrielle à Argonay dans l’agglomération d’Annecy. Le site ouvrira en septembre et permettra de trier et de distribuer jusqu’à 14 000 colis par jour.