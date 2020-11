La Poste recrute 110 saisonniers dans le Berry pour faire face à la hausse du nombre de colis

Confinement, reconfinement : avec la fermeture des commerces et les commandes sur Internet, le nombre de colis distribués par La Poste ne cesse d'augmenter. A l'approche des fêtes de fin d'année, le groupe recrute 9000 personnes en France pour novembre et décembre, dont 110 dans le Berry.

C'est une des conséquences de la crise sanitaire et du confinement : le volume de colis traités par La Poste est en forte augmentation. Avec la fermeture de la plus part des commerces de proximité, les commandes sur Internet se multiplient et à l'approche des fêtes de fin d'année, La Poste s'attend à distribuer un volume de colis jamais atteint. Avant le deuxième confinement, la hausse était déjà de 30% par rapport à la même période l'an dernier.

110 saisonniers recrutés dans le Berry

Pour faire face, le groupe a donc annoncé le recrutement de 9 000 saisonniers pour novembre et décembre, sur l'ensemble du territoire. Dans le Berry, 110 CDD ou intérimaires seront recrutés : 50 dans l'Indre et 60 dans le Cher. Des contrats courts pour assurer la logistique sur les plateformes de tri colis, la distribution des colis ou l’accueil et la prise en charge des clients dans les bureaux de poste. "Ces personnes seront formées, notamment à la distribution pendant 4 ou 5 jours avec un accompagnement des facteurs, et pourront ensuite distribuer à leur tour, des colis ou du courrier, ou assurer l'accueil des clients dans les bureaux" précise Eric Laigniez, directeur opérationnel de La Poste dans le Berry.

Eric Laigniez, directeur opérationnel de La Poste pour le Berry (ITW : Régis Hervé) Copier

La Poste a anticipé ces recrutements avec ses partenaires emplois (agences pour l’emploi et agences d’intérim). Une partie de ces emplois saisonniers est encore à pourvoir dans toute la France sur le site laposterecrute.fr