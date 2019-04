La Poste recrute 200 personnes en Occitanie en 2019

Gard, France

Poste cherche facteurs! En Occitanie, 200 postes sont à pourvoir en 2019, dont 19 dans le Gard. Tous ces emplois sont des contrats à durée indéterminée. Vous pouvez postuler même si vous n'avez pas d'expérience dans le domaine de la livraison car La Poste cherche des débutants pour les former au sein de l'entreprise. Pour postuler cliquez ici.

Un métier qui évolue

Le métier de facteur a beaucoup évolué ces dernières années. "On a une baisse de l'activité. En 2010 on avait 18 milliards d'objet distribués et en 2020 on en aura 9 milliards. C'est à dire deux fois moins", constate Olivier Felut, directeur des services du courrier à La Poste de Nîmes.

15 500 colis distribués par jours dans le Gard

La Poste a donc dû prendre le tournant d'internet et du commerce en ligne. Les facteurs livrent désormais beaucoup de colis : 15 500 par jour en moyenne dans le Gard. Ils ont aussi de nouvelles missions comme rendre visite aux personnes âgées dans le cadre du dispositif "Veiller sur mes parents". Si les délais d'attente pour passer le permis de conduire sont trop importants, les employés de La Poste peuvent aussi faire passer cet examen.