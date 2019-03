La Poste recrute 44 facteurs en Côte-d’Or

Dijon, France

Les Français envoient de moins en moins de lettres, les factures sont dématérialisées sur internet. Résultat : la Poste distribue de moins en moins de courrier. En 10 ans, le nombre d'objets traités a diminué de moitié. Une situation qui a amené à faire évoluer le métier des facteurs, avec divers services d’aide à la personne notamment, comme Veiller sur Mes Parents. Associé à un dispositif de téléassistance, ce service payant consiste à faire en sorte qu’une fois par semaine par exemple, le facteur rende visite à une personne âgée pour s’assurer que tout va bien. Autre service : celui des Tablettes Ardoiz, une tablette tactile d’une utilisation simplifiée, spécialement étudiée pour le 3e âge, et qu’un facteur vient installer à domicile. A Dijon, des facteurs peuvent même être amenés à livrer des fleurs.

Pour la CGT, le recrutement reste insuffisant

Jean-Louis Boisson est facteur à Fontaine-lès-Dijon. Dans un contexte de réorganisation, où les tournées ont été allongées, il dit ne plus avoir le même contact qu'avant avec les usagers : « à part les gens qui reçoivent des objets spéciaux et qu’on doit faire signer, s’ils sont là, on ne voit plus grand monde. La proximité qu’on avait avec les gens n’existe plus forcément comme on l’a connu. On connaissait les gens, quand il y avait un souci, on traversait le jardin pour leur donner le courrier ».

Après avoir recruté 39 facteurs l'an dernier, la Poste en embauche 44 en 2019. Mais pour Pierre Campagnac, secrétaire général du syndicat CGT-FAPT, le compte n'y est pas : « après la dernière réorganisation, rien que sur la PPDC de Dijon, la plateforme qui distribue le courrier à Dijon et quelques communes aux alentours, on avait compté un manque de 60 positions de travail. Donc 44 sur la Côte-d’Or, pour nous c’est insuffisant ». Le syndicaliste espère qu’au moins cela puisse permettre d’intégrer dans l’entreprise en CDI, des personnels qui multiplient les CDD. Il cite un collègue qui travaille en contrats à durée déterminée depuis 7 ans.

La possible évolution de carrière d'un facteur

Le recrutement se fait en partenariat avec Pôle Emploi, et pour les débutants, une formation de 15 jours est assurée. Les nouveaux facteurs peuvent-ils espérer une réelle évolution de carrière ? Oui, selon Olivier Bazin, directeur de la plateforme courrier Dijon Nord : « le facteur peut passer facteur d’équipe, ensuite facteur des services experts, qui tournent autour de la mise en place et de l’accompagnement des nouveaux services, mais il peut également s’orienter vers d’autres pôles comme la qualité, et il peut également rejoindre nos collègues au réseau, comme chargé de clientèle ou dans d’autres services de la Poste ». Il existe aussi des passerelles pour pouvoir basculer sur une activité à la Banque Postale.

Pour postuler à l'un des 44 postes de facteurs en Côte-d'Or, il faut se rendre sur le site laposterecrute.fr .