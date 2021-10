La Poste recrute 50 saisonniers dans le Berry pour les fêtes de fin d'année

Qu'on se le dise, La Poste recrute ! Comme chaque année, à la veille des fêtes de fin d'année, le groupe revoit à la hausse ses effectifs pour faire face à une augmentation du nombre de colis à distribuer. " Au niveau national, on a en moyenne 2 millions de colis qui sont distribués par jour, on s'attend à avoir des pointes de 4 millions. Sur le Berry, les équipes de facteurs distribuent en moyenne 12 000 colis par jour habituellement. Pour la fin de l'année, on s'attend à avoir des pointes à 25 000 colis ! " précise Eric Laigniez directeur opérationnel de La Poste pour l'Indre et le Cher.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour absorber ce pic d'activité,La Poste Groupe renforce donc ses équipes en recrutant 6 000 saisonniers, CDD et intérimaires principalement, sur l'ensemble du territoire, sur des postes de facteurs, livreurs ou encore opérateurs de tri colis.

Dans le Berry, l'entreprise recherche 50 personnes, 30 pour le Cher et 20 pour l'Indre : "I l s'agit de besoins pour Châteauroux et Bourges bien sûr, mais nous cherchons aussi pour Vierzon, Saint-Amand-Montrond ou encore Argenton-sur-Creuse" indique Eric Laigniez qui ajoute que les personnes recrutées bénéficient d'une formation d'intégration de 4 jours, qui est basée sur la sécurité, la maîtrise des process et l'intégration dans les équipes. Pour postuler, rendez-vous sur le site de la poste.