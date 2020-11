La Poste recrute en Drôme-Ardèche pour faire face à la forte augmentation des colis à livrer jusqu'à Noël

La Poste embauche. 89 emplois saisonniers sont à pourvoir dans la Drôme (63 postes) et en Ardèche (26 postes). "Nous renforçons nos équipes depuis début novembre et jusqu'à la fin de l'année. L'échéance c'est Noël parce qu'évidemment le colis qui arrive après le 24 a moins de charme et apporte de la déception", ironise Denis Baujard, directeur opérationnel Drôme Ardèche, pour la branche services, courriers, colis de La Poste. L'entreprise renforce également sa flotte de véhicules pour livrer les colis.

Le nombre de colis livrés en hausse de 30%

Novembre et décembre sont toujours des mois de forte activité à La Poste. "On l'appelle la "Peak period" (heure de pointe en anglais) mais on s'attend à une année sans précédent". Actuellement, l'entreprise livre en moyenne 20.000 colis par jour en Drôme Ardèche. "C'est 30% de plus qu'à la même époque l'an dernier", précise Denis Baujard. Ce chiffre va augmenter crescendo pour atteindre une moyenne de 30.000 colis par jour à partir de mi-novembre. "Cet afflux de colis est généré par le peak period, puis le e-commerce s'est beaucoup développé depuis le premier confinement et maintenant, l'interrogation pour nous : comment va se passer ce deuxième confinement ? Quoi qu'il en soit nous suivons les chiffres et nous réajusterons nos équipes en permanence".

Mais la direction du groupe La Poste s'attend d'ores et déjà à une année record avec des "volumes de colis jamais atteints". La Poste pourrait encore avoir besoin de renforts.

Ces emplois sont à pourvoir sur le site www.laposterecrute.fr.