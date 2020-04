La Poste rouvre des bureaux supplémentaires en Isère, Drôme, Ardèche, Savoie et Haute-Savoie

La Poste rouvre progressivement des bureaux. En raison du coronavirus la direction du groupe postal avait dans un premier temps fermé de très nombreux bureaux et limité le tri et la distribution du courrier. On est loin du fonctionnement normal, vu les circonstances La Poste tourne au ralenti mais elle rouvre petit à petit des bureaux.

Ce lundi 20 avril 13 bureaux supplémentaires vont rouvrir en Savoie, 15 en Haute-Savoie, 7 en Isère, 16 dans la Drôme et 13 en Ardèche. Désormais, au total, 214 bureaux sur 383 sont ouverts sur l’ensemble des cinq départements. La Poste explique avoir repéré des "zones blanches" où elle rouvre des bureaux en priorité pour les personnes qui n’ont pas de carte bancaire et retirent leur argent à La Poste. Attention, il s’agit de permanences, ça signifie que les bureaux ne sont pas forcément ouverts tous les jours ou toute la journée. Vous avez les horaires sur laposte.fr.

La direction de la Poste rappelle qu’il faut se rendre à un bureau seulement si vous n’avez pas le choix. La consigne est toujours de rester à la maison, et il est tout à fait possible d’envoyer, par exemple, un colis depuis chez soi via internet. Vous le déposez ensuite dans votre boite aux lettres et le facteur se charge de le récupérer.

Les nouveaux bureaux de poste ouverts ce lundi en Savoie

Vivers-du-Lac

Le Bourget-du-Lac

Les Échelles

Saint-Pierre-d'Entremont

Albens

Ugine

Aime

Chambéry-le-Haut

Aiguebelle

Saint-Pierre-d'Albigny

Brides-les-Bains

La Chambre

Saint-Michel-de-Maurienne

La Savoie compte désormais 35 bureaux ouverts.

Les nouveaux bureaux de poste en Haute-Savoie

Annecy-Parmelan

Annecy-Novel

Le Grand-Bornand

Menthon-Saint-Bernard

Veyrier-du-Lac

Saint-Jorioz

La Balme-de-Sillingy

Viry

Boëge

Samoëns

Thyez

Marignier

Saint Pierre en Faucigny

Douvaine

Saint-Cergues

La Haute-Savoie compte désormais 42 bureaux de poste ouverts.

Les nouveaux bureaux de poste en Isère

Saint-Jean-de-Bournay

Beaurepaire

Crémieu

Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Saint-Clair-du-Rhône

Villette-de-Vienne

Septème

L’Isère compte désormais 59 bureaux de poste ouverts.

Les nouveaux bureaux de poste dans la Drôme

Alixan

Anneyron

Beaumont-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Chabeuil

Charpey

Dieulefit

Donzère

Hostun-Eymeux

Montélier

Pont-de-l'Isère

Sauzet

Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Saint-Marcel-lès-Valence

Saint Paul-Trois-Châteaux

Saint-Sorlin-en-Valloire

La Drôme compte désormais 42 bureaux de poste ouverts.

Les nouveaux bureaux de poste en Ardèche

Aubenas-Les Oliviers

Boulieu-lès-Annonay

Bourg-Saint-Andéol

Davézieux

Jaujac

Lalevade-d'Ardèche

Lamatsre

Lavilledieu

Le Pouzin

Satillieu

Saint-Cirgues-en-Montagne

Saint-Privat

Valgorge

L’Ardèche compte désormais 36 bureaux de poste ouverts.