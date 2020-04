Auvergne: la Poste rouvre ses bureaux petit à petit

Les lettres et colis seront livrés par les facteurs pratiquement normalement dès la semaine prochaine. Il n'y a plus que le samedi où il n'y aura pas de tournée (ainsi que les vendredi 1er mai et 8 mai, deux jours fériés). A cela s'ajoute la réouverture de bureaux de poste et points de contact, même si l'intégralité du réseau postal ne sera pas encore ouvert.

Dans l'Allier

132 points de contact postaux seront ouverts dont 40 bureaux de poste. Les bureaux qui rouvrent: Marcillat en Combraille, Jaligny-sur-Bresbre et Neuilly-le-Réal.

Dans le Cantal

93 points de contact postaux seront ouverts dont 29 bureaux de poste. Réouverture des bureaux de Marcolès, Le Rouget, Chaudes-Aigues et Condat.

En Haute-Loire

92 points de contact postaux seront ouverts dont 35 bureaux de poste. Six bureaux de poste rouvrent: Fay-sur-Lignon, Bas-En-Basset, Saint-Didier-En-Velay, Sainte-Sigolène, Retournac et Tence.

Dans le Puy-de-Dôme

138 points de contact postaux seront ouverts dont 70 bureaux de poste. Réouverture des bureaux de Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Germain-Lembron, Saint-Germain-l'Herm, Pionsat, Coudes, Murol, Saint-Gervais d'Auvergne et Durtol.

A cela s'ajoutent les agences postales communales et les relais commerçants, là encore ouverts partiellement. La Poste rappelle que les déplacements en bureaux ne doivent être faits que lorsqu'ils sont strictement nécessaires et en respectant les mesures barrières.