La Poste se réorganise pour répondre à l'explosion des livraisons de colis en Charente

Pour répondre à la décroissance du courrier et à l'augmentation des colis à livrer, La Poste a décidé d'agrandir la capacité de préparation et de distribution de sa plateforme de Fléac, près d'Angoulême. De 1800 mètres carrés actuellement, les bâtiments vont passer à 3000 mètres carrés, avec une chaîne mécanisée pour traiter en priorité les colis. En un an, le nombre d'objets à livrer a augmenté de 56%. Les confinements successifs ont amplifié la tendance : moins de lettres, de plus en plus de colis.

Les postes de travail à l'intérieur de la plateforme de préparation et de distribution à Fléac © Radio France - Pierre MARSAT

Pour répondre à cette demande, la plateforme de distribution de Fléac doit s'adapter pour libérer de la place disponible, et réorganiser les tournées de quelque 64 facteurs dans la région d'Angoulême. Les travaux, en cours depuis le mois de mars dernier, s'achèveront au mois de mai 2022, pour un investissement de 2 millions d'euros. A cette époque, la plateforme de Fléac assurera le traitement des colis en vrac, la collecte, la concentration et la dispersion du courrier et des colis six jours par semaine, dans tout le département de la Charente et le sud de la Charente-Maritime. Plus de 45 000 foyers devraient être ainsi desservis dans nos deux Charentes.