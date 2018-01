Indre-et-Loire, France

La Poste expérimente depuis le 22 janvier un nouveau service sur la commune de Saint-Etienne-de-Chigny, en Indre-et-Loire. Elle gare tous les matins, à deux endroits de la commune, un Poste Truck, une camionnette aux couleurs jaunes de l'entreprise. Les gens peuvent y retirer leurs colis, acheter des timbres ou encore se renseigner sur les services de la Poste. Seuls les services bancaires ne sont pas possibles.

Prendre le temps de parler aux clients, plus qu'un facteur ou au guichet d'un bureau. Nicolas Rolland, postier à Fondettes

Une équipe de postiers du bureau de Fondettes est à l'origine de cette idée. Ils ont planché dessus depuis six mois. "Il s'agit de se rapprocher des gens" explique Lydie Breteau, l'une des postières qui a travaillé sur le projet, "de prendre le temps de parler aux clients, plus qu'un facteur en tournée ou au guichet". Des dépliants ont été déposés dans les boîtes aux lettres, un article est aussi publié dans le magazine municipale dans quelques jours pour informer les habitants qui jusque là n'ont plus de bureau de Poste, mais un simple point contact dans une épicerie. "C'est une offre publique plus importante que ce qu'on a actuellement" salue l'un des habitants de Saint-Etienne-de-Chigny. Reste l'inquiétude autour de ce Poste Truck? Pourrait-il remplacer des bureaux de Poste à l'avenir? "Non" promet La Poste. Après le mois d'expérimentation, un bilan sera fait du Poste Truck, sans aucune garantie d'avoir un avenir dans les services de la Poste.

Le Poste Truck est en place les matins à Saint-Etienne-de-Chigny depuis le 22 janvier. On le trouve sur le parking du chemin de la Prantelle de 8h30 à 11h, et de 11h30 à 12h30 place des Tilleuls. Le service s'arrêtera le 24 février.