Les fermetures de bureaux de Poste se poursuivent dans le Loiret. Après celui des Aydes à Fleury-les-Aubrais, c'est au tour du bureau de Poste de Cléry-Saint-André (3 500 habitants, à 17km d'Orléans) d'être sur la sellette : la fermeture est actée, elle interviendra avant la fin de l'année, l'activité postale va être transférée chez un commerçant. De quoi susciter une certaine amertume car il y a quelques années la commune s'était portée acquéreur des locaux de la Poste, à la demande de celle-ci !

120 000 € déboursés par la commune en 2010

En 2010, la Poste pose en effet une condition au maintien de son bureau à Cléry-St André : il faut que la commune achète les locaux. C'est ce qui est fait, 120 000 euros sont alors dépensés par la commune. Mais aujourd'hui, la Poste estime que ce bureau n'est plus rentable : l'activité a baissé de 25%. Gérard Corgnac, le maire de Cléry St André, ne cache pas sa contrariété : "C'est un peu la double peine. En 2010, on répond favorablement à la demande de la Poste, et ce n'était pas innocent pour une commune de notre taille : 120 000 euros... Et aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a plus assez d'activité, qu'il faut trouver une autre solution ! Résultat : on va perdre le loyer que nous versait la Poste depuis 2010 - 550 euros par mois - et on va avoir un local vide, et retrouver un locataire ne sera pas évident..." Réaction à écouter ici :

L'activité postale va être entièrement transférée chez la fleuriste, cela pourrait intervenir dès le mois de novembre. Cette décision sera entérinée ce soir au conseil municipal de Cléry-St André, qui se réunit à 19h.