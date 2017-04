La Poste va recruter une quarantaine de facteurs en Dordogne

La Poste annonce qu'elle va recruter 40 facteurs en Dordogne en 2017. Il s'agit de CDI sans expérience exigée. Les personnes sélectionnées recevront une formation de 15 jours dédiée aux métiers de la distribution.

La Poste va donc recruter 40 facteurs en Dordogne en 2017. Cela fait partie de "l'accord social national sur les conditions de travail et les métiers de facteurs et de leurs encadrants" qui prévoit le recrutement de 3000 facteurs en France, dont 2000 d'ici fin juin 2017. En Dordogne, il s'agit de 40 postes en CDI, contrat à durée indéterminée. Le recrutement se fait en externe ou par la filière de l'alternance.

Une formation de deux semaines

Les facteurs recrutés recevront une formation de 15 jours "dédiée au métier de la distribution et de son environnement et au management de la santé et de la sécurité au travail". La Poste précise qu'ils seront " recrutés au niveau débutant". Ils pourront par la suite évoluer dans les métiers du courrier ou dans d'autres métiers de La Poste.

Pas d'expérience exigée

Pour pouvoir postuler il faut être titulaire du permis de conduire ( permis B). Pour les contrat en alternance, un niveau CAP est demandé. Sur son site internet, La Poste précise que "tous les niveaux d’expérience sont acceptés, y compris les débutants. " Pour l'année 2017, une petite vingtaine de personnes ont déjà été recrutées en alternance. Il reste donc une vingtaine d'emplois à pourvoir en Dordogne. Pour candidater, il faut se connecter au site de recrutement de la La Poste.