Vers une suppression des tournées quotidiennes de La Poste en Bretagne

La Poste va lancer à partir du mois de mars des expérimentations pour réorganiser la distribution du courrier, Les facteurs pourraient ne pas passer tous les jours. Seuls les courriers urgents, comme les colis, la presse ou les recommandés, seront distribués quotidiennement.

Dinard, Pleurtuit, Ploërmel et Landivisiau

Selon un document que nous nous sommes procurés, sur les 68 sites retenus en France pour mener cette expérimentation, 4 sont en Bretagne, Landivisiau (Finistère), Ploërmel (Morbihan), Dinard et Pleurtuit (Ille-et-Vilaine). Par ailleurs, une étude des flux de courrier est réalisée à Saint-Brandan – Quintin dans les Côtes d’Armor. On veut « habituer l’usager à ne voir passer le facteur qu’un jour sur deux », selon Arnaud Bordier, le secrétaire départemental SUD-PTT en Ille-et-Vilaine.

Dans ces 68 territoires-test, les facteurs auront une tournée A un jour, puis une autre tournée B le lendemain. « Quand vous avez déjà des tournées de 150 kilomètres par endroit, vous imaginez si on double un périmètre de facteur », ajoute le syndicaliste breton.

Les usagers relativisent

En zone rurale justement, mais aussi en ville, les usagers que nous avons rencontrés à Noyal-sur-Vilaine, Acigné, Servon-sur-Vilaine et Rennes, déplorent ces projets, mais relativisent aussi. « On n’a pas grand-chose à part des factures » (Jean-Jacques), « on ne reçoit pas beaucoup de courrier avec internet » (Christiane), « je n’ai pas du courrier tous les jours donc qu’il passe tous les trois jours ce n’est pas trop grave » (Micheline), « un jour sur deux pour nous ce ne sera pas un handicap » (Anne Marie).

La Poste, le constate, de 18 milliards de lettres il y a 15 ans, on est passé à 7 milliards l’an dernier. Le nombre de courriers urgents a été divisé par 14. C'est d'ailleurs pour cette raison que La Poste vient de supprimer le timbre rouge .