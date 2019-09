La pouponnière de Corse en danger !

Corse, France

Installé provisoirement...depuis 13 ans... à la citadelle de Bastia, l'établissement géré par l'Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS) est prévu pour accueillir treize enfants entre 0 et 3 ans. Des enfants placés par la justice dans la plupart des cas et qui ne devraient pas dépasser le nombre de six en internat même si les dérogations seraient en réalité légion.

Cafards, serpents, rats, à la pouponnière de Corse les enfants en bas âge ont de drôles de collocataires (clichés réalisés par les employées) © Radio France - Hélène Battini

Une situation intenable

Des conditions d'accueil et d'hygiène intolérables selon les huit salariées qui dénoncent également celles dans lesquelles elles effectuent leur travail avec des paiements en retard, des contrats non signés et des lenteurs administratives notamment en ce qui concerne les congés maladie. Aujourd'hui elles en appellent aux pouvoirs publics pour un déménagement et un changement de gouvernance en urgence.

Les employées de la pouponnière de Corse en appellent aux pouvoirs publics © Radio France - Hélène Battini

Joëlle Agostini, employée de la pouponnière de Corse depuis 11 ans, déléguée CGT et représentante du personnel : « Les locaux ne sont pas adaptés, la structure n’est pas du tout protectrice pour les enfants qui en ont besoin…Cela fait plusieurs années qu’on doit être transportés dans _une structure nouvelle qui serait construite au Belvédère_, le budget a été accordé, le permis de construire aussi et rien ne se fait… »

Mélanie Guilbert, employée à la pouponnière de Corse depuis 2 ans : « Si l’UMCS n’est pas capable de gouverner, que quelqu’un reprenne et puisse nous aider, que chacun prenne ses responsabilités... _On a énormément de demandes parce-que les familles d’accueil sont en pénuries_…aujourd’hui on accueille plus d’enfants qu’il ne faut, ce serait un comble de fermer. »

Du côté de la collectivité de Corse on assure ce lundi que le relogement de la structure est en cours.